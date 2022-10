Amaurys una furia contro Charlie Gnocchi dopo la puntata | Il motivo

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 21 ottobre 2022)ladel Grande Fratello Vip in casaè diventato unaperchélo ha ripreso: ecco perché i due hanno litigatolai gieffini si sono radunati in giardino e hanno commentato la ramanzina subita da Marco Bellavia lamentandosi. Tra i vipponi in giardino erano presenti Patrizia Rossetti,e Wilma Goich. Pare chesia intervenuto per dire ai suoi compagni di smetterla di parlare di Marco Bellavia. Da quisi sarebbe scagliatoil compagno dicendogliene di tutti i colori. I due che hanno litigato sono stati chiamati in confessionale nella notte e poiparlando con Spinalbese e Luca ha chiarito, dal suo punto di ...