Allegri ha in mente il colpo per gennaio | sfida al Milan

vivoperlei.calciomercato.com

... da ormai più di 3 anni, rimane ancora ben impressa nelladella maggior parte dei tifosi: ... 1283 giorni dopo la Juve sembra ancora essere vittima di quello stacco :è (di nuovo) l'...Oggi Misterha parlato nella consueta conferenza stampa della vigilia. "Siamo reduci dalla ... A Torino con lasgombra Ho spinto sull'attenzione e la concentrazione. Contro queste squadre ... Blog: Allegra...mente No, Allegri...mente! I rossoneri stanno infatti cercando un interditore di livello per il centrocampo e lo svizzero sarebbe il profilo perfetto per ricoprire questo ruolo, ma occhio alla Juventus con Allegri che ha sempre ...La Juventus sarebbe già pronta a cercare l'erede di Di Maria in vista della prossima stagione: occhio al nome di Dani Olmo ...