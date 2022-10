Alex Wyse annuncia il suo nuovo album | quando esce e copertina

Grande novità per i fan di Amici . Mentre negli studi Elios è in corso la registrazione della sesta puntata, in rete sta circolando un'indiscrezione sull'ospite del giorno., che è previsto si esibisca davanti al pubblico del talent - show durante lo speciale in onda il 23 ottobre, è al centro dell'attenzione mediatica per il sempre più probabile debutto al ...Tra i banchi della scuola made in Italy, LDA ha stretto delle importanti amicizie con giovani cantautori nonché suoi compagni di classe canto, quali, Albe e Luigi Strangis, e molti tra i ...Sono trascorsi alcuni mesi da quando Alex Wyse ha lasciato la scuola di Amici 21. Da quel momento il cantante ha dato ufficialmente il via alla sua carriera, raggiungendo un traguardo dietro l’altro.Due amatissimi cantanti che sono diventati famosi grazie ad Amici starebbero preparando un duetto per gareggiare nel prossimo Sanremo.