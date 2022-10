Alessandra Locatelli | chi è il ministro per le Disabilità - Politica - quotidiano net

Leghista, era già stata ministro per la Famiglia e le Disabilità nel governo Conte I e aveva la stessa delega nella Giunta regionale ...... ministro del Lavoro e politiche sociali, Annamaria Bernini all'Università, Daniela Santanchè al Turismo, Elisabetta Casellati alle Riforme istituzionali,alle disabilità e, ...Leghista, era già stata ministro per la Famiglia e le Disabilità nel governo Conte I e aveva la stessa delega nella Giunta regionale lombarda ...Errore nella lista dei ministri del nuovo governo, letta dalla premier Giorgia Meloni: sono stati scambiati per sbaglio due dicasteri, quelli ...