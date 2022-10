Acilia | blitz nel centro accoglienza temporanea | verifiche in corso FOTO

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Sono stati svegliati dai controlli della polizia locale, gli ospiti del CAAT (di Assistenza Alloggiativa) di Valle Porcina, ad. Da questa mattina all’alba, infatti, è iniziata una vasta operazione di controllo nelabitativadel X Municipio da parte degli agenti della Polizia di Roma Capitale. 100 agenti della polizia locale per i controlli Ad effettuare i controlli oltre un centinaio di caschi bianchi, impegnati nelle attività di verifica su 97 alloggi. Gli agenti della Polizia di Roma Capitale sono affiancati nelle operazioni di censimento dalla polizia di Stato per quanto riguarda l’ordine pubblico. L’intervento è tuttora in fase di svolgimento. su Il Corriere della Città.

