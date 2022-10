Accise benzina | la guida

C'è poi da decidere il destino dello sconto sulledie diesel. Nell'ultimo consiglio dei ministri, il governo Draghi ha allungato fino al 17 novembre la riduzione di 30,5 centesimi del ...... qualsiasi termica ao gasolio si allontana di anni luce dai miei costi. La mia auto, ... e tra l'altro gli stessi sono stati fortemente mitigati dal taglio delledel governo Draghi. ...Gas e petrolio sono prezzati in borsa utilizzando dei future come indice, cioè delle previsioni di prezzo a tre mesi contrattati sul mercato delle materie prime ...Giorgia Meloni, mentre Matteo Salvini tenta di condizionare l’agenda economica rilanciando flat tax e quota 41 per le pensioni, già questa settimana vorrebbe affrontare il nodo ...