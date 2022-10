Abruzzo | Marsilio centra l’obiettivo | 4 | 3 milioni per la ricostruzione post terremoto di Ponzano

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Ammontano a 4,3i fondi per lainsbloccati dalla Regione per il Comune di Civitella del Tronto. Lo stanziamento arriva grazie a un emendamento presentato dallo stesso governatore Marcoe approvato dalla cabina di coordinamento che si è riunita ieri. L’emendamento disblocca 4,3per laGrazie all’emendamento e ai fondi ad esso connessi si potrà finanziare la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria della frazione di Sant’Eurosia per la ricollocazione degli edifici ricadenti nella “zona rossa” dinel territorio comunale di Civitella del Tronto. Giunge così a conclusione l’iter di delocalizzazione degli edifici ...