Aborto | nella proposta di Gasparri si scrive ‘prevenire’ ma si legge ‘impedire’

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Provate ad immaginare una distopia dove unasancisse la capacità giuridica del feto considerandolo a tutti gli effetti una persona fin dal concepimento, e poi fantasticate su questa ipotesi in un’ottica metagiuridica. Quali potrebbero essere le conseguenze? In questa distopia, una donna incinta che scoprisse di avere un cancro non potrebbe sottoporsi a terapie fino al parto perché metterebbe a rischio la sopravvivenza del feto-persona. Una volta partorito, quella donna potrebbe occuparsi del cancro cresciuto nel suo corpo insieme al feto, auspicando di non aver messo al mondo un orfano e di avere ancora il tempo di salvarsi la vita. Una vittima di stupro o una adolescente rimasta incinta dopo una violenza sessuale commessa dal padre non potrebbero ricorrere all’interruzione volontaria della gravidanza. Tantomeno potrebbe farlo una donna che non si sentisse pronta ...