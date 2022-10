Abodi nuovo ministro dello Sport | c’è già la prima richiesta di De Laurentiis

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 21 ottobre 2022) In questi minuti è stata resa nota la lista dei ministri che andranno a comporre ilGoverno, che giurerà domani al Quirinale. Nelle prossime ore, dunque, sarà ufficiale incarico da presidente del Consiglio di Giorgia Meloni, che nel corso delle consultazioni ha già presentato la sua squadra di Governo. Novità anche nel mondo, con l’ex presidente della Lega di Serie B Andreache andrà a ricoprire la casella del Ministero. “La nomina di Andrea, al quale auguro buon lavoro, è una straordinaria notizia per loitaliano e per il calcio in particolare”, ha detto il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, a margine dell’annuncio della lista dei vari ministri, che comprende per l’appunto anche lo stesso ...