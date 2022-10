Abbassate gli affitti e il collettivo occupa e danneggia lo studentato

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Iluniversitario autonomo di Bologna hato gli alloggi per studenti per protestare contro il caro-, ma la protesta avrebbe già causato alcuni danni alle stanze e sarebbe stata contestata da più parti per le modalità utilizzate. Fratelli d'Italia:"Atto criminale"

ilgazzettino.it

'Il nuovo warning di PostNL non e' una sorpresa", peranalisti di Degroof Petercam, che gia' a inizio mese avevanole previsioni sulla societa'. I dati tuttavia sono decisamente ...ingredienti principali per realizzare questa prelibatezza sono la carne tritata, la salsiccia e ... Da quel momento,la fiamma e contate altri 5/6 minuti di cottura. Pasta al fischio, ... Salvò una bimba caduta in canale, adesso riapre la storica ortofrutta: «E' la mia rinascita» Roma, 21 ott. (Adnkronos Salute) - Si abbassa l'età dei tossicodipendenti in carico ai servizi pubblici per le dipendenze (Serd). I nuovi utenti ...(Teleborsa) - ValueTrack ha diminuito il fair value e le stime su Ulisse Biomed, healthcare biotech company quotata su Euronext Growth Milan. In particolare, il fair value è stato ridotto a ...