A Bergamo mobilitazione | preghiera e musica per la pace

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 21 ottobre 2022)si unisce allapromossa da “Europe for Peace” per chiedere percorsi concreti diin Ucraina e in tutti gli altri conflitti armati del mondo. La coalizione, formata dalle principali reti per lain Italia con l’adesione di centinaia di organizzazioni, torna nelle piazze italiane con numerosi eventi dal 21 al 23 ottobre. In città l’appuntamento è venerdì 21 ottobre alle 18.30 in Piazza Pontida, ispirandosi allo slogan “Tacciano le armi, negoziato subito!”. Nell’arco della giornata, però, verranno organizzate anche altre iniziative animate dallo stesso tema. Le Acli provinciali diin collaborazione con Caritas Diocesana, con l’Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro, con la FUCI e con la Comunità di San Fermo, promuovono un momento di ...