4 destinazioni da paura per il lungo ponte di Halloween

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Il prossimo 31 ottobre si celebra, la festa celtica di Semhain, che segnava, in Irlanda, la fine dell’estate ma anche il momento in cui, per tutta la notte, le anime dei morti tornavano sulla terra. La leggenda narra così che gli spiriti dei morti si aggirassero per le strade e le campagne irlandesi in compagnia di streghe, demoni e fantasmi. Per celebrare quindi la notte del 31 ottobre abbiamo scelto 4 castelli ad alta tensione. Dove si può pure andare a caccia di fantasmi Tower of London.jpg La Torre di Londra Ana Gic La Torre di Londra Di fianco al Tamigi si trova una delle attrazioni più famose d'Inghilterra, la Torre di Londra, fortemente voluta da Guglielmo I, che nel tempo fu prigione, residenza reale, arsenale e camera del tesoro dei gioielli della corona. Questo luogo è talmente ricco di storia che non sorprende sia circondato da leggende e storie ...