Zurigo-Juventus Women 0-2 | bianconere ok in Champions

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Buona la prima inLeague per le, che vincono 2-0 in casa dello. Il successo porta le firme di Cernoia e Bonansea, entrambe a segno nell’ultimo quarto di gara. Una partita tutt’altro che facile per la squadra di Montemurro, che fatica ad avere la meglio sull’arcigno castello difensivo delle ragazze di Inka Grings. Nella ripresa, però, lesuperano l’ostacolo grazie soprattutto agli innesti dalla panchina. Un’arma che continua a dimostrarsi sempre più utile e decisiva per le sorti della Vecchia Signora. Andiamo allora a scoprire come si è sviluppato questo esordio stagionale dellafemminile nella fase a gironi della competizione europea.: un primo tempo piuttosto ...

LaWomen non stecca in campo europeo vincendo in trasferta per 2 - 0 sull'ostico campo dello. Coach Montemurro deve rinunciare a Beerensteyn, in permesso speciale dopo la scomparsa della ... Vittoria sofferta all'esordio per la Juventus Women in Champions League. La squadra bianconera, infatti, si è imposta per 2-0 sul campo dello Zurigo. Una vittoria arrivata nella ripresa grazie ai camb ...