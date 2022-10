Zuppa di Porro 20 ottobre 2022

(Di giovedì 20 ottobre 2022)di. Il cav parla, come sapete su Z e Ucraina, e succede un gran casino. La Meloni risponde: Stop a Berlusconi. Il cav al Corsera sono filoNato e Mule alla Stampa, Meloni sia meno rigida. Sì vabene: cosa doveva dire allora ieri che le frasi del Cav andavano ben? no tant per sapere? E poi ovviamentela sinistra ci inil biscotto. Sentite la DeGregorio: Cari amici stranieri che mi chiamate con la voce rotta dal pianto. Ma chi sò sti amici di Conchita. Totoministri al corsera il cav insiste con Casellati alla giustizia. Il Giornale più degli audio contano i fatti e Libero, c’è qualcuno che trama. Inatnto i centristi fanno i gruppi parlamenatri per accogliere i transfughi di Forza Italia: ecco ci volevano questi. Renzi se la prende con i giustizialisti da talk show. Amadori continua per la sua strada e Facci invce no. Rubata ...

Nicola Porro

di. Meloni ostaggio di Berlusconi e Berlusconi piccona l'accordo titolano i primi due. Ma a destra è imbarazzo: la verità dice che il cav ributta ...Il primo stamattina è stato indicato da Silvio Berlusconi come prossimo capogruppo alla Camera dei Deputati, dunque la scelta dovrebbe ricadere - come vi avevamo indicato ieri nella...