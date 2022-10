Zorzi conferma rottura con Stanzani? Cosa ha detto su Tommaso

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Nelle ultime settimane circola il rumor sulla presunta crisi tra: i due si sono lasciati? Non vivono più sotto lo stesso da un bel po' e su Instagram non fanno più menzione dell'uno o dell'altro. A fare da Cupido tra i dueera stata Maria De Filippi. All'epoca l'influencer si trovava nella Casa del GF Vip e non aveva idea di chi fosse il ballerino essendo recluso a Cinecittà. Una volta terminata l'esperienza da vincitore è andato alla corte di Maria ed è stato proprioa fare il primo passo scrivendogli sui social. Dal primo incontro in poi tutto è avvenuto in modo naturale.sulla storia con: «C'è arroganza di voler sapere» In una recente ...