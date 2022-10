Zelensky | Iran prende ' soldi sporchi di sangue' dalla Russia

L'ha preso "soldi sporchi di sangue" dalla Russia per aver fornito droni kamikaze utilizzati in attacchi mortali contro città come Kiev: lo ha detto il presidente ucraino Volodymyrnel ...• Il Parlamento europeo assegna al popolo ucraino e al presidenteil Premio Sacharov: ... in una telefonata con l'omologo croato Gordan Grlic - Radman in cui ha affermato che l'è "...Ukraine had so far shot down a total of 233 Iranian-made drones used by Russia, including 21 on Wednesday, Zelensky said. Ukraine accuses Russia of using Iran-made Shahed-136 “kamikaze drones”, which ...Rolling blackouts began in Ukraine on Thursday morning as officials attempt to conserve energy amid Russia's continued attacks on its critical civilian infrastructure.