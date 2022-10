(Di giovedì 20 ottobre 2022) La partita di domenica tra Roma e Napoli è la sfida tra due squadre in forma, tra due ambienti che stanno ritrovando l’entusiasmo, tra due allenatori molto esperti e anche tra tante individualità talentuose. Una di queste è sicuramente NicolòRoma Napoli (Getty Images)in affanno: non segna da Roma-Napoli del 2019 Nicolònon ha avuto una carriera facile per via dei problemi fisici e personali. Il numero 22 dei giallorossi ha faticato a trovare continuità, tant’è che il suo ultimo gol all’Olimpico, in Serie A è arrivato il 2 novembre 2019, proprio durante un Roma-Napoli. In quell’occasione il trequartista italiano fece partire un sinistro imprendibile per Alex Meret portando in vantaggio i suoi. La partita finì 2-1 per la Roma che potè lanciarsi da sola al terzo posto. Da ...

Per ora, Nico è a, sia in campionato sia in Europa League: zero gol in otto partite. In campionato non esulta dal 23 gennaio scorso, rete sul campo di Empoli.ha dimenticato come si fa ...Se la Samp avesse pareggiato, magari altri momenti - chiave sarebbero stati i gol sbagliati da Belotti e: ma così non è stato. Roma senza sbavature, Samp a. Mourinho ha schierato la ... Zaniolo “a secco” da tre anni: l’ultima volta contro il Napoli! Nicolò in questi tre anni si è trasformato. Due operazioni al ginocchio, il fisico sofferente, la mente che stenta a reggere le pressioni ed è piena di voglia di rivincita ...Abraham-Belotti: il doppio centravanti in casa Roma è possibile, ma Mourinho potrebbe anche decidere di optare per uno solo. Nel caso, chi