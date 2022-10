X Factor 2022 | le anticipazioni della sesta puntata del 20 ottobre

(Di giovedì 20 ottobre 2022) , Last Call Torna Xcon lanuova edizione in onda questa sera, 20, alle ore 21.15. Si trattafase ineditaLast Call, l’ultimo step per i concorrenti prima di accedere ai Liveprossima settimana. Tante le novità a cominciare dalla giuria e dalla conduttrice. Al tavolo dei giudici troviamo Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi, mentre la conduttrice è Francesca Michielin. “Aspettavo questo momento, ho sempre vissuto in maniera traumatica la mia dipartita dal programma. Appena il terreno è stato propizio, non ho esitato”, ha raccontato Fedez. “Provo un’emozione fortissima, mi sembra di rivivere quello che ho vissuto a suo tempo, sono passati dieci anni ma il palco di X ...

Last call, ovvero ultima chiamata. Questa sera su Sky e in streaming su NOW, arriva lo step conclusivo delle selezioni in cui i giudici di X Factor 2022 - Fedez, Ambra ...Rkomi, la squadra a X Factor 2022. Il cantante deve scegliere i tre concorrenti da portare ai Live Show. Nel suo roster The Violet e i Santi Francesi.