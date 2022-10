WWE | Grandi piani in vista per il trentennale di Raw

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Il 30° anniversario di WWE RAW ricorre l’anno prossimo e la WWE staficando un grande show per celebrare l’occasione. Secondo un nuovo rapporto di Wrestlevotes, ci sono “progetti in divenire” per l’evento di gennaio. Quando Vince McMahon era ancora in carica, lo show sembrava doversi tenere al Manhattan Center, ma non si sa se questo sia ancora valido. Si tratta della location del primo Raw in assoluto. La WWE ha tenuto RAW al Manhattan Center per il 25° anniversario nel 2018, con una serata speciale che vedeva come arena principale il Barclays Center di Brooklyn. Raw 25 Years ha ricevuto recensioni e reazioni miste o negative da parte della critica e dei fan della WWE. Il segmento dell’Undertaker, in particolare, è stato criticato, in quanto si è detto che “non aveva senso” ed era “troppo criptico”. Coloro che hanno assistito all’evento dal vivo, ...