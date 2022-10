Virginia Ciaravolo presenterà “D’improvviso si è spenta la luce Storie di stupri | lacrime e sangue” a Spazio5

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Venerdì 21 ottobre 2022 alle ore 19.30,si èladi” (Armando, 2022). L’autrice dialogherà con Francesca Ripanti (PxiL – Pazzi X i Libri). Interverranno la deputata Stefania Ascari e l’ex senatrice Valeria Fedeli. È terribilmente complesso parlare di stupro; ugualmente difficile è porsi all’ascolto di quelle donne che, come negli scenari di guerra più nefandi, si vedono depredate di tutto: abiti, carne, identità, anima. Nel libro, come in un viaggio, si parte dal racconto deglinella storia, si delineano vissuti ed emozioni di chi subisce, stati d’animo, percorsi lenti e sovente balzi all’indietro, la ...