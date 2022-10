Vincenzo Malinconico quante puntate ha?

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Dici sono e quando vanno in onda su Rai 1? La programmazione della fiction con Massimiliano Gallo. Tvserial.it.

È un po' tutto e il contrario di tutto- Avvocato d'insuccesso , l'iconico personaggio nato dalla penna di Diego De Silva che sbarca in tv con il volto e le fattezze del ...Stasera su Rai 1 alle 21.25Prima puntata L'avvocato napoletano(Massimiliano Gallo, 54), modesto civilista, viene nominato d'ufficio ...Quante puntate ci sono di Vincenzo Malinconico, Avvocato d’insuccesso Tratta dai romanzi best seller di Diego De Silva, editi da Giulio Einaudi Editore, in totale sono le quattro puntate della ...Iniziano stasera alle 21.25 le avventure di Vincenzo Malinconico, Avvocato d'insuccesso, la nuova fiction di Rai 1 con Massimiliano Gallo, dai romanzi di Diego De Silva.