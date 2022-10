Vincenzo Malinconico | dov’è stato girato?

(Di giovedì 20 ottobre 2022) In-Avvocato d’insuccesso, la nuova fiction in onda su Raiuno a partire da giovedì 20 ottobre 2022, non viene citata una città d’ambientazione della serie. Le vicende che hanno come protagonista l’avvocato che dà il titolo alla serie ed interpretato da Massimiliano Gallo si svolgono però in Campania, questo è certo. La fiction, tratta dai libri di Diego De Silva (che della serie è anche sceneggiatore) e diretta da Alessandro Angelini, si è infatti avvalsa del sostegno della Film Commission Regione Campania. In particolare, le riprese sono avvenute a Salerno, città di cui si possono vedere, nel corso della serie, le numerose vie. Stando a quanto riportato da Fenailp Salerno, le location selezionate sono state il Tribunale, la Stazione Marittima, la Villa Comunale, il Palazzo Sant’Agostino, il Palazzo Genovese, il chiostro del Duomo, ...

Ecco quali sono i libri sudi Diego De Silva che hanno ispirato la fiction di Rai 1 con Massimiliano Gallo., Avvocato è una delle fiction di Rai 1 in uscita nel 2022. I vari episodi ...Parte stasera, giovedì 20 ottobre , su Rai 1 in prima serata, avvocato d'insuccesso, serie televisiva diretta da Alessandro Angelini e tratta dai romanzi di Diego De Silva editi da Einaudi. La prima stagione è stata presentata, in ...Posted on 20/10/2022 da Paolo Sutera in Fiction e soap, Notizie tv, Rai1, Telefilm e serie tv // Nessun commento Per Massimiliano Gallo, alla guida del cast di Vincenzo Malinconico-Avvocato d’insucces ...L'appuntamento con Vincenzo Malinconico, la nuova serie tv del prime time di Rai 1 con protagonista Massimiliano Gallo, prosegue nella serata del 27 ottobre con la seconda puntata in prima visione ass ...