Vincenzo Malinconico Avvocato d’insuccesso prima puntata | trama 20 ottobre 2022

Leggi su cubemagazine

(Di giovedì 20 ottobre 2022) BLANCA. Lunedì 22 novembre 2021 arriva su Rai 1 la fiction con protagonista Giuseppe Zeno. Ecco di seguitoe anticipazioni sull’episodio. DOVE VEDERE LE PUNTATEepisodio 1. L’, modesto civilista dalla complicata vita sentimentale, viene nominato d’ufficio per assumere la difesa di Domenico Fantasia in arte Mimmo ‘o Burzone. Intenerito dalla figlia di lui, che gli ricorda tanto la sua Alagia,accetta di difendere il camorrista. In tribunale,incrocia Alessandra Persiano, l’avvocatessa più corteggiata del tribunale, che si mostra attratta dalla sua ...