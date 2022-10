Vincenzo Malinconico | avvocato d’insuccesso | le anticipazioni trama e cast della prima puntata

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo:, avvocato d'insuccesso (fiction serie tv), in onda alle 21.25 su Rai 1 Il ...Stasera su Rai1 debutta, avvocato d'insuccesso in cui per la prima volta è protagonista, dopo il consenso raccolto da comprimario in Imma Tataranni - Sostituto procuratore ; ...Vincenzo Malinconico, avvocato d'insuccesso è la nuovissima serie targata Rai 1 che inizierà giovedì 20 ottobre. Gli otto episodi della serie divisi in quattro serate vedono protagonista Vincenzo Mali ...Dal 20 ottobre 2022 su Rai1 arriva la nuova serie “Vincenzo Malinconico – Avvocato d’insuccesso” con Massimiliano Gallo, la ...