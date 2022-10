Vincenzo Malinconico | Avvocato d’insuccesso è la nuova e originale serie di Rai1

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Arriva su Rai 1d'insuccesso, lain prima serata che racconta di un antieroe sconclusionato, un precario della vita che si ritroverà suo malgrado a dover prendere parte a casi difficili. Abbiamo partecipato alla conferenza di presentazione dove il regista Alessandro Angelini, lo scrittore Diego De SIlva e l'interprete Massimiliano Gallo hanno parlato di questo particolarissimo progetto. Avete presente i protagonisti dei grandi legal drama? Assertivi, competenti, sensibili e astuti, sono in grado di seguire i casi più complicati regalando poi in tribunale grandi e carismatiche arringhe in grado di impressionare la giuria. Ecco, prendete questa immagine, figuratevela in mente e poi accantonatela, gettatela nel cestino dei vostri ricordi perché ...