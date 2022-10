Vincenzo Malinconico | Avvocato d’Insuccesso | arriva questa sera su Rai 1 – Trama e personaggi

(Di giovedì 20 ottobre 2022)- Massimiliano Gallo e Teresa Saponangelo Terminata la fortunata seconda stagione di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, Massimiliano Gallo resta senza soluzione di continuità nel giovedìdi Rai 1 e stavolta come protagonista di: quattro puntate dirette da Alessandro Angelini per Rai Fiction e Viola Film, che porteranno in scena da oggi alle 21.25 lo stramboo nato dalla penna di Diego De Silva, raccontandone lavoro e vita privata.è unsemi-disoccupato, un marito semi-divorziato, un padre pieno di sensi di colpa e soprattutto un grandioso ed irresistibile filosofo naturale, capace di ...

Un po' Woody Allen, un po' Holden, un po' semplicemente se stesso:, personaggio nato dalla penna di Diego De Silva, è un avvocato semi - disoccupato, un marito semi - divorziato, e soprattutto un filosofo naturale. Affidato al volto del ...Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo:, avvocato d'insuccesso (fiction serie tv), in onda alle 21.25 su Rai 1 Il ...Vincenzo Malinconico, avvocato d'insuccesso è la nuovissima serie targata Rai 1 che inizierà giovedì 20 ottobre. Gli otto episodi della serie divisi in quattro serate vedono protagonista Vincenzo Mali ...In onda su Rai1 dal 20 ottobre la serie “Vincenzo Malinconico – Avvocato d’insuccesso” con Massimiliano Gallo: ecco i libri ...