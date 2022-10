Vincenzo Malinconico | anticipazioni seconda puntata | trama episodi di giovedì 27 ottobre 2022

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Ha preso il via da poco, ma la serie tv– avvocato d’insuccesso sta già appassionando i telespettatori di Rai 1. Protagonista l’attore napoletano Massimiliano Gallo, che deve fare i conti con una vita sentimentale tormentata, un lavoro ‘precario’ e indagini da portare avanti, tra giallo e commedia. Ma cosa succederà nella prossimache, salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda27, in prima serata?nuovidisu Rai 1 La serie, tratta dai romanzi di Diego De Silva, racconta la vita di, un avvocato che verrà chiamato d’ufficio a difendere un certo Mimmo ‘O Burzone, squallido macellaio di camorra su ...

Tutte le location di, avvocato d'insuccesso, la nuova fiction in onda su Rai Uno con Massimiliano ...avvocato d'insuccesso, seconda puntata 27 ottobre Il secondo appuntamento con ", avvocato d'insuccesso " andrà in onda giovedì prossimo, 27 ottobre, sempre ...Le anticipazioni della seconda puntata di Vincenzo Malinconico, in onda giovedì 27 ottobre, alle ore 21:25 su Rai1 ...Vincenzo Malinconico, anticipazioni della seconda puntata della fiction in onda il 27 ottobre su Rai 1 con Massimiliano Gallo.