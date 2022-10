Verso il governo Meloni | al via le consultazioni Calenda | «Inconcepibile ministro degli Esteri di Forza Italia» – La diretta

'Accogliamo positivamente il rapporto finale dell'inchiesta di Stato, lo studieremo con attenzione e ci scusiamo senza riservecoloro che hanno subito tali abusi nella Chiesa' scrive in un ......del senatore Berlusconi potrebbero rivelarsi prestissimo 'fieno in cascina' per il nuovo. ... l'Italia, seppur critical'insensata 'operazione speciale', potrà far valere quel rapporto ...PIOMBINO, ITALIA (Reuters) - L'Italia invoca l'emergenza energetica, conseguente ai tagli delle forniture russe, per far approvare in pochi mesi il progetto del nuovo rigassificatore di Piombino, un ...I vertici a Villa Grande forse resteranno solo un ricordo. Silvio Berlusconi ha collezionato tanti successi nella sua vita: la Fininvest con al centro la perla Mediaset, Forza Italia, il centro-destra ...