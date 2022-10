Vela | Mondiali IQ Foil 2022 | Marta Maggetti resta quarta | Nicolò Renna scende al 14° posto

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Si è conclusa da poco un’altra giornata dei Campionatidi IQ, nuova tavola dellain vista dei Giochi di Parigi 2024. Nelle acque di Brest (Francia) si sono svolte oggi altre regate di Gold Fleet (due Course Race e due slalom al maschile e quattro slalom al femminile) e lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a vedere tutto quello che è successo. Tra gli uomini giornata negativa per l’italiano, che a causa di uno score di 39-21-17-31 cade dalla seconda alla 14ma posizione (83 punti netti). Abbastanza bene invece l’altro azzurro Daniele Benedetti: l’azzurro chiude la giornata odierna con 5-9-13-9 e rimane al nono(70 punti netti). Dopo 12 regate al comando c’è il tedesco Sebastian Koerdel con 13 punti. Secondo l’olandese ...

A livello femminile l'italiana Marta Maggetti resta in quarta posizione con uno score di 7 - 7 - 5 - 3 (40 punti netti). L'italiana continua dunque a vedere il podio, occupato momentaneamente dall'......Brest – Primo giorno di Flotte Gold, il Campionato del Mondo di Vela iQFOiL di Brest regala emozioni per i colori italiani. Bene tra le donne Marta Maggetti salita al quarto posto e tra gli uomini Nic ...