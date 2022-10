Agenzia ANSA

Un'ulteriore conferma della frattura tra i due dopo l'assalto al Capitol e della possibilita' che lo stessoscenda in campo in una sfida contro il suo ex capo. Ignorando gli applausi, l'ex ......sostenendo che era 'sbagliato' tagliare l'aliquota massima dell'imposta sul reddito a 45e '... Prosegue la stagione delle trimestraliProsegue la stagione delle trimestrali, inaugurata ... Usa: Pence, nel 2024 preferirei qualcun altro a Trump - Ultima Ora Una volta hanno governato il Paese insieme, ora l'ex vicepresidente Mike Pence suggerisce che non sosterrebbe il suo vecchio 'boss', Donald Trump, se si ricandidasse per la Casa Bianca nel 2024. (ANSA ...Nella guerra in Ucraina l'Europa è "parte del problema", non della soluzione. Ad affermarlo è il generale Keith Kellogg, ...