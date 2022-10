Uomini e Donne | Lavinia e gli attacchi di ansia | È difficile nasconderli | non voglio mostrarmi fragile

(Di giovedì 20 ottobre 2022) A 'parla dei suoidi. L'ultimo ha costretto la tronista a sospendere la sua esterna per circa venti minuti. Per questo motivo, Maria De Filippi invita...

A '' Lavinia parla dei suoi attacchi di ansia. L'ultimo ha costretto la tronista a sospendere la sua esterna per circa venti minuti. Per questo motivo, Maria De Filippi invita Lavinia a ...che picchiano ed uccidono, non importa se mogli o compagne. Bambini ridotti al silenzio dalla paura, e dalla rassegnazione di appartenere ad un nucleo famigliare perverso a contatto ogni ...Cronaca Pescara - 20/10/2022 17:11 - 72 ispezioni, 139 controlli, 19 illeciti rilevati, 287 Kg di prodotto ittico sequestrato, 45.100 € l’importo totale delle sanzioni ...Le storie e l’impegno dietro i team che hanno preso parte alla Monza 12H Cycling Marathon. In pista anche Jury Chechi: «Aiutare queste realtà fa bene non solo a loro, ma anche noi stessi» ...