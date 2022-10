Uncharted Raccolta L’Eredità dei Ladri Recensione PC | a volte ritornano e meno male

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 20 ottobre 2022)deiPC A, anche se la cultura popolare racconta che un ladro non torni mai sulla scena di un suo crimine passato. Ache quel ladro non sia Nathan Drake, e il “crimine” sia il capitolo più riuscito della serie videoludica action che lo ha visto protagonista in un lungo viaggio dal 2007 a oggi. Ultimamente ne abbiamo viste, giocate e recensite tante di conversioni per PC di ex-esclusive Sony. Dal momento che nessuna, per ora, ci ha ancora mai deluso, non dovrebbe sorprendervi sapere che anche questa conversione vive di nuova luce su PC. Il dispositivo per videogiochi potenzialmente (dipende da che pezzi ha il vostro device personale) più performante sul mercato regge benissimo il ...