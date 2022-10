Una vita incontaminata al gusto d’avanguardia

Nel gruppo - continua - c'eraragazza che si spacciava come sacerdotessa o comunque qualcuno ... E sottolinea: 'Era un ragazzo pieno di, non ci credo che si sia tolto la. O è stato indotto'...Nella catechesi, Francesco ha citato Sant'Ignazio di Loyola, che 'quando descrive la scoperta fondamentale della sua, aggiungeprecisazione importante. Dall'esperienza aveva dedotto che ...Uscirà a gennaio per Rizzoli il libro della figlia della giornalista assassinata nell’ottobre del 2006. «Mia madre non ha mai smesso di aiutare le persone; ha considerato la sua morte possibile come i ...Lorenzo Lodigiani, imprenditore tech nato in Piemonte, lascia Milano con un post su LinkedIn che ha fatto il giro del web ...