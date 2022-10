Un precario nella vita e nel lavoro amatissimo dai suoi figli e dalle donne

Leggi su iodonna

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Chissà se anche voi vi innamorerete di Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso, come capita alledell’omonima fiction di Alessandro Angelini, tratta dai romanzi di Diego De Silva. Lo capirete stasera con la prima puntata su Rai 1 alle 21.25. È una bella novità per la tv generalista e «un atto di coraggio», afferma Massimiliano Gallo, già nel cast di Imma Tataranni e de I Bastardi di Pizzofalcone che per la prima volta si cimenta in un ruolo da protagonista, appunto, il suddetto avvocato,al. I personaggi e gli attori di “Vincenzo Malinconico” guarda le foto ...