Un milione di euro contro il ‘caro bollette’ ad Anacapri

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoL’amministrazione comunale diha varato una delibera di giunta comunale, votata ad unanimità su proposta del vicesindaco Franco Cerrotta, per destinare undialle famiglie in difficoltà a causa del caro bollette. Il contributo, è scritto nella delibera, è destinato a tutti i cittadini italiani, comunitari e non comunitari residenti anagraficamente nel Comune dia partire dal 31/12/2019 con l’Isee 2022 pari o inferiore a25.000. “Questo – dice Cerrotta – è un ulteriore sostegno che segue quelli già adottati durante la pandemia quando abbiamo lavorato per sostenere i nostri cittadini attraverso buoni spesa e contributi di varia natura. Per il caro bollette il sostegno sicuramente riguarderà almeno mille famiglie che risiedono nel nostro ...