Un corridoio verde dell’energia collegherà la penisola iberica al resto d’Europa

Agenzia ANSA

... abbandonando il progetto di gasdotto dei Pirenei a favore di un nuovo collegamento Barcellona - Marsiglia, unche in futuro potrà portare idrogeno ma che al momento sarà utilizzato ...... abbandonando il progetto di gasdotto dei Pirenei a favore di un nuovo collegamento Barcellona - Marsiglia, unche in futuro potrà portare idrogeno ma che al momento sarà utilizzato ... Energia, accordo Spagna-Francia-Portogallo per corridoio verde un corridoio verde che in futuro potrà portare idrogeno ma che al momento sarà utilizzato da gas. A renderlo noto è stato il premier spagnolo Pedro Sanchez.BRUXELLES - Spagna Portogallo e Francia hanno raggiunto un accordo per l'interconnessione energetica tra la penisola iberica e la stessa Francia, abbandonando il progetto di gasdotto dei Pirenei a fav ...