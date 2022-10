Ultime Notizie – Webuild in consorzio vince lotto da 616 mln per la linea ferroviaria Palermo-Catania

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Il Gruppo, in, ha vinto unda 616 milioni di euro di valore complessivo dellaveloce, il progetto di mobilità sostenibile che contribuirà a rendere più veloci, sicuri e puntuali i collegamenti tra le due città siciliane. La gara bandita da Rfi – società a capo del Polo Infrastrutture di FS Italiane – riguarda la tratta Nuova Enna-Dittaino della-Messina. A realizzare gli interventi sarà il Raggruppamento Temporaneo di Imprese che vede come capofilaItalia, in quota al 70% e leader delrealizzatore, insieme con Pizzarotti (al 30%). Lo comunica una nota dell’azienda. L’opera sarà finanziata anche con i fondi del ...

Sky Tg24

... confindustria fvg dati pil fvg economia fvg esportazioni fvg lavoro friuli Lavoro Fvgfvg pil friuli venezia giuliaCresce il Pil del Friuli Venezia Giulia: previsioni al ...Nelledue settimane si è raggiunto un numero di istituti, e di sondaggi da essi realizzati, ... Governo, Meloni verso l'esecutivo: tutte lein diretta Ministri - Si tratta su Difesa e ... Cronaca, le notizie del 20 ottobre. 19enne investito e ucciso questa notte a Roma. LIVE Elemento costruttivo della tradizione vernacolare locale, diffusamente impiegato dai tempi del Modernismo, viene ora reinterpretato in chiave contemporanea.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...