Ultime Notizie – Vaccino covid under 5 anni | Gismondo | “Più rischi che benefici”

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Il via libera dell’Agenzia europea del farmaco Ema ai vaccini anti-di Pfizer e Moderna, nella versione originale, per i bimbi da 6 mesi a 5“è una cosa che assolutamente non comprendo e non condivido. Non la condivido perché” in questo caso “sono più iche i”. Lo sostiene Maria Rita, direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell’Ospedale Sacco di Milano. “I bambini, e non parlo di quelli non fragili, ma di quelli in buona salute – tiene a premettere l’esperta, sentita dall’Adnkronos Salute – quando contraggono questo virus hanno solo, forse, qualche volta e non sempre, un giorno o due di febbre, sintomi simili a quelli di un banale raffreddore”. Per questo”dice “no a far correre loro ...