Ultime Notizie – Nba | Banchero esordio record | 27 punti al debutto

(Di giovedì 20 ottobre 2022)eccellente di Paolonella Nba. La prima scelta assoluta incanta all’con la maglia degli Orlando Magic e segna 27, che non evitano però la sconfitta per 113-109 contro i Detroit Pistons. Il lungo chiude con 11/18 al tiro, 9 rimbalzi, 5 assist e 2 stoppate. Per ritrovare un tabellino del genere all’di una prima scelta bisogna tornare al 2003 e a LeBron James. “Significa molto, suppongo. Avrei voluto vincere, ovviamente. Volevo giocare in modo tosto, volevo giocare per la squadra ed è successo”, dice il lungo.si è presentato segnando i primi 4dei Magic e ha archiviato il primo quarto con 3/3 al tiro. Nell’ultima frazione, l’ex giocatore di Duke ha preso il volo con 5/8 al tiro e 13, non ...

Sky Tg24

...in calo per la Borsa di Tokyo che ha fallito nel consolidare il trend positivo delledue ... Guarda i video Leper approfondire Gli approfondimenti delledi Finanza e Risparmio ...di Redazione Online Le news in diretta sulla formazione della nuova squadra di governo, dopo le elezioni del 25 settembre: Meloni, Berlusconi, i possibili ministri e tutti gli aggiornamenti • ... Cronaca, le notizie del 20 ottobre. Pedone investito e ucciso questa notte a Roma. LIVE Dramma nella notte sulla via Cristoforo Colombo. Un ragazzo che avrebbe compiuto 19 anni a novembre, Francesco Valdiserri, è stato travolto e ucciso mentre camminava sul marciapiede della laterale in ...Nelle ultime settimane non ha però trovato altro spazio e anche contro il Cittadella è rimasto in panchina. "Non è una bocciatura - ha spiegato Ivan Juric in conferenza stampa - ma in questo momento ...