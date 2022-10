Ultime Notizie – Navalny | in Russia aperto nuovo caso | rischia altri 30 anni di carcere

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Contro Alekseiè statoformalmente ungiudiziario per cui, se condannato,30di. Il dissidente è accusato di aver promosso il terrorismo, l’estremismo, finanziato attività estremiste e riabilitato il nazismo. Tutto mentre era in, come ha reso noto lo stessoa cui sono stati appena notificati i nuovi procedimenti. Avrebbe agito, secondo l’accusa, con la complicità di Leonid Volkov, Ivan Zhdanov e Liliya Chanysheva, con i video pubblicati sul canale Youtube “Politica popolare” “sotto la mia leadership”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione