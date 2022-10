Ultime Notizie – Milano | ansiolitico nel corpo della piccola Diana morta di stenti

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Laha assunto delle gocce di‘En’ (benzodiazepine) prima di essere trovata senza vita, il 20 luglio scorso, all’interno dell’abitazione in via Parea, periferia est di, nella culletta, dove la madre Alessia Pifferi l’ha abbandonata “per sette giorni”. E’ quanto emerge dagli esiti preliminari eseguiti dai medici legali sulneonata di soli 18 mesi. Se le prime analisi del sangue avevano lasciato intendere che la sostanza contenuta nella boccetta fosse stata diluita nel biberon, il cui contenuto residuo è stato trovato accanto alla, gli accertamenti sui capelli non lascerebbero dubbi consentendo anche di stabilirne la quantità e la data dell’assunzione. Dettagli che saranno scritti, nero su bianco, nella relazione ...

Il Sole 24 ORE

... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito Il 21 ottobre sciopero di ... leggi le storie dalla due giorni alla Fabbrica del Vapore e rivedi le interviste, recensioni ...Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... leggi le storie dalla due giorni alla Fabbrica del Vapore e rivedi le interviste, ... Ucraina ultime notizie. Allerta aerea in tutta l’Ucraina. Mosca, la Nato vicina allo scontro diretto ... "Ultimamente alcuni minacciano, ancora e noiosamente, di premere 'il pulsante' definitivo. Per questo, e come risposta, ho deciso di fornirne io uno a tutti. In alternativa il mio è un far riferimento ...Attilio Romita non ha pausa di svelare i meccanismi del Grande Fratello Vip e la regia corre ai ripari, censurando il giornalista.