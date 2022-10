Ultime Notizie – Heineken Italia aumenta la produzione e riduce l’impatto ambientale

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Nel 2021ha prodotto il 32% di birra in più rispetto al 2010,ndo le emissioni di CO2 per ogni ettolitro prodotto del 55%; a fronte di 1,7 milioni di ettolitri di birra in più prodotti rispetto al 2010, nel 2021 sono stati utilizzati 9 milioni di ettolitri di acqua in meno. Sono i risultati del Rapporto di Sostenibilità 2021 di, frutto degli investimenti messi in atto dall’azienda negli anni per ridurree promuovere iniziative di responsabilità sociale. I principali risultati a livello– A fronte di un aumento delladel 32% rispetto al 2010, nel 2021ha ridotto le emissioni di CO2 del 40% in valore ...