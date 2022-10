Ultime Notizie – Governo | Meloni punta a lista ministri ‘chiusa’ | Tajani ‘resiste’ agli Esteri

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Giorgia, raccontano, è determinata a chiudere il sudoku ministeriale in tempi rapidi, subito dopo aver ricevuto l’incarico di premier dal capo dello Stato (domani pomeriggio o al massimo sabato mattina). L’impressione è che voglia sciogliere la riserva con ladeigià dopodomani pomeriggio, in stile Draghi per mettersi al riparo da nuovi imprevisti (si parla di una terza tranche di ‘audio rubati’ del Cav) che potrebbero interrompere bruscamente le trattative e riportare il caos nel centrodestra ancor prima di approdare a palazzo Chigi. In serata è attesa una telefonata della leader di via della Scrofa con Matteo Salvini per lelimature. Mentre si racconta che oggi non ci siano stati contatti con Silvio Berlusconi. Come sempre capita in questi casi, raccontano, alcuni nomi, anche in ...