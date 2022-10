Ultime Notizie – Governo | consultazioni al via oggi | il calendario

Sky Tg24

La nota di Paola Sacchi La delegazione del centrodestra andrà, almeno fino alledi ieri sera, unita al Colle. Ma un alone di incertezza avvolge fino alla fine la trattativa per la ...Tantomeno la sinistra del Partito Democratico, che anche alleelezioni, meno di un mese fa, era alleata con i nemici della NATO e dell'Occidente. Tutto questo però non esisterebbe, se non vi ... Cronaca, le ultime notizie di oggi 20 ottobre. Nuovi ritiri per la listeria. LIVE Pace fiscale, acconti di imposte, bollette, cartelle e prestiti covid: è in arrivo una gelata per imprese e professionisti italiani fatto di pagamenti ordinari e straordinari. Senza considerare i ...Ha sognato ad occhi aperti Joan Gonzalez. Fin dall’età adolescenziale, il giovane centrocampista del Lecce, tra le rivelazioni di questo scorcio iniziale di campionato, ha cullato ...