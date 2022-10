Ultime Notizie – Gb | via ministra Interno | giorni critici per governo Truss

(Di giovedì 20 ottobre 2022)per ildella premier Liz, dopo che Suella Braverman ha rassegnato le dimissioni dall’incarico didegli Interni. Secondo il parlamentare conservatore britannico Simon Hoare,ha dodici ore per invertire la rotta. “Tutto è possibile ma i tempi sono stretti”, riferisce alla Bbc. Alla domanda sesia all’altezza del compito, Hoare risponde autodefininendosi “una persona dal bicchiere mezzo pieno”, ma spiega che malgrado questo considera che “il punteggio non sembra molto alto”. Poi esprime “rabbia, disperazione, tristezza” perché “un buon lavoro, fatto negli ultimi anni, sembra dissolversi davanti ai nostri occhi”. Infine ammette che “si avverte un crescente senso di pessimismo in tutte le ali del partito Tory”. ...

Lesulla guerra in Ucraina in diretta Le tecnologie I mullah negli ultimi anni hanno sviluppato un grande arsenale di questi sistemi, grandi e piccoli, nonché missili a corto, medio e ...Letre invece non hanno accorciato la classifica e in mezzo non ci sono state grosso ... fatto sta che ogni giorno ci sono dellesu calciatori infortunati. 1 ALLA SAMPDORIA: altra prova ...