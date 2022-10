Ultime Notizie – Covid oggi Abruzzo | 1 004 contagi e 3 morti | bollettino 20 ottobre

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Sono 1.004 i nuovida coronavirus20in, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 3. Il totale dei casi nella regione da inizio pandemia – al netto dei riallineamenti – sale a 580.183, quello dei decessi a 3.695. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità precisando che nel numero dei casi positivi sono compresi anche 559523 dimessi/guariti (+1206 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi insono 16.965 (-205 rispetto a ieri). Di questi, 186 pazienti (+10 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 6 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nelle24 ore sono stati eseguiti 1102 ...

Dodici persone sono rimaste ferite durante il volo della tra e a causa di forti turbolenze. I passeggeri: 'Momenti di panico' La notizia è stata riportata dal quotidiano iberico ''. A bordo sono state ..., 28 anni, è morto questa mattina all'ospedale fiorentino di Careggi dove era stato ricoverato in gravi condizioni per un malore prima di una partita. Morto per un malore Davide Gavazzi: giocava in ...Elemento costruttivo della tradizione vernacolare locale, diffusamente impiegato dai tempi del Modernismo, viene ora reinterpretato in chiave contemporanea.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...