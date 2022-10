Ultime Notizie – Consultazioni | Letta | “Berlusconi e applausi Forza Italia vulnus gravissimo”

(Di giovedì 20 ottobre 2022) “Abbiamo chiesto al presidente Mattarella di essere il garante dell’unità nazionale”. Così Enricoal Colle con la delegazione Pd dopo le. “L’deve essere un Paese affidabile e quindi vuol dire che non cambia campo, che è quello di chi condanna la Russia e Putin e che sostiene l’Ucraina” ha affermato il leader dem. “Per questo ho ritenuto gravissime le parole die l’ho detto a Mattarella: sono unall’affidabilità del nostro Paese. Sono unquelle parole ma anche glia quelle parole. Sono state seguite da un applauso fragoroso dei componenti dei gruppi parlamentari di Fi. Di qui la nostra critica: quella non può essere la linea di politica estera. Sarebbe una rottura con le scelte ...

Sky Tg24

Matteo Salvini alle Infrastrutture , Carlo Nordio alla Giustizia , Antonio Tajani agli Esteri, e il 'nodo' di Guido Crosetto , che potrebbe andare allo Sviluppo Economico o alla Difesa : inizia a ...... la buona notizia è che si potrà anche non essere abbonati al servizio, perché l'emittente " stando alle" dovrebbe permettere l'acquisto on demand della partita delle giallorosse. ... Cronaca, le notizie del 20 ottobre. 18enne investito e ucciso la scorsa notte a Roma. LIVE Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...ROCCA DI PAPA (politica) - Ancora attacchi dal fronte Dem nei confronti della Giunta comunale ilmamilio.it - nota stampa 'Sono trascorsi appena 2 anni da quando il duo Di Bella-Cimino ci a ...