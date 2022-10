Ultime Notizie – Consultazioni al via nello studio alla ‘Vetrata’ | era camera Papi

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Ledel Presidente della Repubblica per la formazione del Governo si svolgonoche ospita gli incontri ufficiali, definito. È infatti adiacenteLoggia d’onore, dove si fermano per incontrare i giornalisti le delegazioni dei partiti dopo l’udienza con il Capo dello Stato. In origine era una loggia aperta, chiusa con dei grandi archi con finestre nel ‘700 e proprio per i cinque finestroni questa parte del palazzo è nota oggi come la. Il salone nel quale il Presidente riceve i suoi ospiti, all’epoca in cui il Quirinale era sede dei pontefici, era lada letto estiva del Papa. Nell’allestimento napoleonico del palazzo la sala divenneda pranzo dell’imperatore, mentre ...