Ultime Notizie – Audio Berlusconi | Mentana | “Dice quello che pensa”

(Di giovedì 20 ottobre 2022) ”La verità sulle frasi dicarpite daglifiltrati in questi giorni, per quanto possa sembrare disarmante, è che si tratta semplicemente di quel che il leader di Forza Italia”. E’ quanto scrive il direttore del TgLa7 Enricoin un lungo post pubblicato sul suo profilo Facebook. ”Smentite, contestualizzazioni, messe a punto, correzioni sono solo dettate dalle pressanti richieste di collaboratori e alleati, in vista della formazione del governo – continua nel post – Ma quel cheha raccontato ai deputati di Forza Italia, vincolandoli al più assoluto riserbo, su Putin e Zelensky è parola per parolache aveva detto in tv, senza ovviamente vincoli di sorta, da Vespa tre giorni prima delle elezioni”. ”Nella sostanza che è ciò che conta – ...

Sky Tg24

Consultazioni nuovo governo, lee la diretta video dal Quirinale . Sono in corso i colloqui con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che, tra oggi e domani, riceverà al Colle le delegazioni dei vari gruppi ...Lesulla guerra in Ucraina, in diretta Il ministro ha affermato che un aereo "disarmato della RAF RC - 135 Rivet Joint" è stato "coinvolto" da due SU - 27 russi , uno dei quali " ha ... Cronaca, le notizie del 20 ottobre. 18enne investito e ucciso questa notte a Roma. LIVE (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 20 ott - Negli Stati Uniti, il numero dei lavoratori che per la prima volta hanno richiesto i sussidi di ...Richiami alimentari per Listeria ed Escherichia coli: i lotti ritirati e i prodotti interessati dal nuovo ed ennesimo richiamo.