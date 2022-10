Ultime Notizie – Amazon contro le recensioni false | prima denuncia penale in Italia

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 20 ottobre 2022)rafforza la linea durai broker die presenta inla suaa livello europeo e la suacausa civile in Spagna. Il colosso dell’e-commerce segnala come “questi due procedimenti, insieme ad altre 10 nuove azioni legali recentemente avviate negli Stati Uniti, mirano a individuare e bloccare gli operatori che attualmente gestiscono più di 11.000 siti web e gruppi social che alimentano il mercato dellesue in altri negozi online in cambio di denaro o prodotti gratuiti”. Ladidepositata in ...